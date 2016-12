19 settembre 2016 12:33 Bombe in New Jersey: trovati otto ordigni esplosivi, cinque in una stazione ferroviaria Erano in uno zainetto nella cittadina di Elizabeth, non lontano dallʼaeroporto di Newark. Rinvenuti altre tre "pipe-bomb"

Una bomba trovata dentro uno zaino insieme ad altri quattro ordigni in una stazione ferroviaria in New Jersey è esplosa mentre un robot degli artificieri cercava di disinnescarla: lo ha detto il sindaco della cittadina di Elizabeth, Christian Bollwage. Altre tre bombe sono poi state ritrovate sempre in New Jersey, ha detto l'Fbi, senza specificare dove. Nell'esplosione in stazione nessuno è rimasto ferito.

Altre tre bombe in New Jersey - A rintracciare altre tre bombe sono stati gli inquirenti che indagano sul caso di Elizabeth: hanno trovato tre ordigni collegati tra loro con dei fili, spiega la Cnn, precisando che si tratta di "pipe-bomb", cioè "tubo-bombe", allestite con tubi idraulici. Non è stato comunicato dove si trovavano questi ultimi tre esplosivi.



Le bombe in stazione - A dare l'allarme nella stazione di Elizabeth, non lontana dall'aeroporto internazionale di Newark, erano stati due netturbini che, durante il loro lavoro di pulizia della stazione avevano intravisto in un sacco della spazzatura alcuni tubi da cui fuoriuscivano fili elettrici. Ai dispositivi non erano collegati - né si trovavano nella vicinanze - cellulari o timer, ha detto ancora il primo cittadino. I dispositivi sono stati rinvenuti vicino a un ponte ferroviario e i collegamenti ferroviari nell'area hanno subito ripercussioni.



La polizia: "Temiamo ci sia una cellula attiva" - Diversi funzionari di polizia temono che una cellula terroristica attiva, composta da molteplici attori, possa essere all'opera nell'area di New York e New Jersey, secondo quanto riporta la Nbc News citando gli stessi ufficiali.



Nuova operazione Fbi a Elizabeth - Intanto, si apprende che gli uomini dell'Emergency Response Team dell'Fbi e agenti pesantemente armati stanno conducendo un'operazione a un indirizzo sempre nella cittadina di Elizabeth: non è chiaro se si ratti di un intervento legato alle indagini sugli ordigni trovati alla stazione, secondo quanto si legge su un tweet di un giornalista della Nbc, che cita anonimi funzionari di polizia.

#BREAKING video shows moment bomb robot accidentally detonated device found @ Elizabeth NJ train station. @PIX11News pic.twitter.com/xfO97F2ebm — Anthony DiLorenzo (@ADiLorenzoTV) 19 settembre 2016