Bimba morta nel fiume in Galles, la mamma si autoaccusa: "E' colpa mia"

Non c'è alcun furto d'auto dietro la tragedia avvenuta a Cardigan, in Galles, dove una bambina gallese di due anni è morta dopo esser finita in fondo ad un fiume a bordo dell'auto della madre. La piccola era stata lasciata sulla vettura dalla donna, Kim Rowlands, che si era allontanata per un attimo probabilmente senza tirare il freno a mano. "Vivrò con il senso di colpa per il resto della mia vita", scrive su Facebook la mamma disperata.