Galles, una bimba ritrovata morta all'interno di un'auto rubata

Una bambina gallese di due anni è morta dopo esser finita in fondo ad un fiume a bordo dell'auto rubata alla madre. E' successo a Cardigan, in Galles. Inutile la disperata ricerca delle forze dell'ordine e gli appelli online. La piccola, Kiara Moore , avrebbe dovuto festeggiare il suo terzo compleanno il prossimo martedì. Purtroppo, una volta portata all’ University Hospital of Wales , Kiara non ce l'ha fatta.

E' quanto accaduto a Cardigan, una tranquilla cittadina del Galles. Dopo aver denunciato il furto della sua Mini Cooper con all'interno la figlia, Kim Rowlands, si è affidata alle autorità locali per rintracciare la piccola. I numerosi post su Facebook e le indagini non servono ad evitare il drammatico epilogo della vicenda. A dare la triste notizia è un un tweet delle autorità locali: "Purtroppo, confermiamo che Kiara Moore, di 2 anni è stata dichiarata morta all'Univeristy Hospital of Wales, Cardiff, la scorsa notte, essendo stata recuperata da un'auto nel fiume Teifi. La famiglia di Kiara viene sostenuta da ufficiali specializzati”.

Le circostanze dell'accaduto sono ancora sconosciute ma le indagini per fare chiarezza non si fermano.

Jet Moore, il padre della piccola, ringrazia in un post su Facebook tutte le persone per il sostegno: "Grazie a tutti per il vostro aiuto. Un enorme grazie agli ufficiali saltati nel fiume e a tutti gli altri servizi di emergenza per quello che hanno fatto. Sfortunatamente Kiara ha avuto una vita incredibile ma troppo breve”.