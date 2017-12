Biden: "Mosca ha interferito nel referendum costituzionale in Italia"

Consenso interno basso e ingerenze nelle politiche di altri Paesi - Secondo l'ex vice presidente la strategia di Putin per mantenere il potere (in un momento in cui il consenso politico è molto basso) si basa sulla repressione dell'opposizione e sul favoreggiamento della classe corrotta degli oligarchi.



Una strategia che per riuscire ha bisogno di un determinata situazione internazionale: con gli Stati Uniti indeboliti e quindi impossibilitati a nuocere alla Russia (da qui l'influenza sulle presidenziali del 2016), con un pieno controllo dei Paesi vicini, che non devono passare dalla parte dell'Occidente dando quindi un esempio negativo ai cittadini russi desiderosi di democrazia, e infine con un Occidente debole e incapace di contrastare Mosca.



Le ingerenze in Italia - Proprio questo ultimo punto avrebbe portato Putin a interessarsi del referendum costituzionale in Italia, prima, e delle elezioni politiche, poi. D'altra parte al centro delle ingerenze russe non sarebbe stata solo l'Italia: Mosca avrebbe infatti "lavorato", attraverso ad esempio l'Internet Research Agency di San Pietroburgo che ha diffuso fake news, anche sul referendum in Olanda per l'integrazione dell'Ucraina in Europa, e su quello spagnolo sulla secessione della Catalogna.



Avrebbe inoltre spinto e dato appoggio alla destra estrema in Germania. "Un simile sforzo russo è in corso per sostenere il movimento nazionalista della Lega Nord e quello populista dei Cinque Stelle in Italia, in vista delle prossime elezioni parlamentari", ha quindi aggiunto Biden.



M5s: "Inaccettabili interferenze Biden". "Bisogna saper perdere. E soprattutto bisogna rispettare il voto. Un anno fa l'allora governo americano e quello italiano puntarono sulla vittoria del Si' al referendum. Oggi Biden dice che è colpa della Russia, come dice che è colpa della Russia se Trump ha vinto e il suo partito ha perso. Biden si spinge oltre e dice che la Russia sta aiutando il MoVimento 5 Stelle. L'ex vicepresidente Usa non porta nessuna prova. Questo è inaccettabile". E' quanto si legge in un post su Facebook del Movimento Cinque Stelle.



Salvini: "Gli italiani e non Putin faranno perdere Renzi" - "Renzi ha perso il referendum e perderà le elezioni, perché gli italiani hanno buon senso, non perché lo vuole Putin. Un buon rapporto con la Russia è strategico per l'Italia e per le imprese italiane, le sanzioni contro Mosca sono una follia che toglieremo. Non perché lo dice Putin, ma perché è nell'interesse nazionale italiano. E lo faremo non perché qualcuno ci paga, ma perché è semplicemente giusto. Il resto è fake news". E' quanto ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini.