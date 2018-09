Belgio, presentatrice del meteo insultata perché "troppo nera"

"E' troppo nera", questo il lapidario commento indirizzato alla presentatrice belga Cécile Djunga , noto volto delle previsioni meteo della rete Rtbf . A far emergere la questione è stata lei stessa, attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui afferma di essere stata sommersa di messaggi che le intimavano di "ritornare al suo Paese". "Ma il mio Paese è questo", ha risposto la Djunga.

Le difese dell'emittenteOltre a presentare il meteo, Cécile Djunga è anche un'attrice comica che porta in giro un proprio spettacolo tra il Belgio e la Francia: è spigliata, sorridente e non ha alcuna intenzione di darla vinta a chi la denigra e la insulta. A difenderla ci ha pensato anche l'emittente per cui lavora, ricordando che "non è di certo lei ad essere fuori posto".