Australia, coccodrillo azzanna un 75enne sul campo da golf

12:17 - Stava giocando a golf quando un coccodrillo lungo un metro e 20 centimetri lo ha azzannato. E' successo in un villaggio turistico di Port Douglas, nel nord-est tropicale dell'Australia. Il 75enne John Lahiff è stato ricoverato all'ospedale di Cairns con ferite alla gamba destra di cui una profonda fino all'osso. "L'ho calpestato accidentalmente mentre cercavo di recuperare una palla", ha raccontato l'anziano alla tv nazionale australiana.

Non è la prima volta che un giocatore di golf si trova a tu per tu con un alligatore, in Australia come in altre parti del mondo. I ranger del dipartimento dell'Ambiente sono ora al lavoro per cercare di catturare il rettile e trasferirlo in uno zoo o in un allevamento.



Intanto il proprietario del villaggio turistico, il magnate minerario e deputato federale Clive Palmer, cerca di smorzare la tensione e, dopo aver inviato gli auguri di pronta guarigione al 75enne, ha scherzato su Twitter: "La carne di coccodrillo è stata tolta da tutti i menu nelle proprietà Palmer in seguito all'incidente".