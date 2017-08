Attacco Finlandia, la polizia: terrorismo Arrestati 5 complici | Italiana ferita

L'aggressore è un 18enne marocchino - Stando a quanto emerso, i cinque erano in contatto con l'accoltellatore, la cui identità non è stata ancora confermata, ma si tratterebbe di "un giovane di origine straniera", un marocchino di 18 anni.



Per la polizia si è trattato di terrorismo - La polizia finlandese ha confermato che si tratterebbe di un atto terroristico, ipotesi questa che già da venerdì circolava, ma che non era ancora stata ammessa ufficialmente. In seguito la ricerca e la potenziale individuazioni di "complici" ha fatto perdere consistenza all'idea di un gesto isolato: si tratterebbe invece proprio di un attacco terroristico pianificato.



Tra i feriti anche un'italiana - La Farnesina ha reso noto che tra gli otto feriti c'è anche una cittadina italiana, Luisa Biancucci, ricercatrice 30enne di Bibbiena (Arezzo), residente nel Paese scandinavo per lavoro da tempo, colpita a una spalla e ricoverata in ospedale. Era proprio lei la donna colpita mentre spingeva una carrozzina: la Biancucci, ha infatti riferito lo zio dell'aretina, al momento dell'aggressione era in strada con la figlioletta di 6 mesi.



Elevato il livello di allerta in Finlandia - Le autorità finlandesi hanno rafforzato i controlli e la sorveglianza nei punti sensibili, a partire dall'aeroporto internazionale di Helsinki e la polizia, via Twitter, ha riferito di aver attivato una "cooperazione internazionale" nel quadro dell'inchiesta.



La Finlandia è uno dei paesi più tranquilli del Vecchio Continente. Tuttavia a giugno i servizi di sicurezza (Supo) avevano innalzato il loro livello di valutazione del rischio, annunciando di aver rilevato un'attività dello Stato islamico (Isis) che avrebbe potuto mettere nel mirino proprio il Paese nordico.