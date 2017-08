Attimi di terrore in Finlandia: diverse persone sono state colpite a coltellate a Turku. Il bilancio dell'attacco è di due morti e otto feriti. La polizia ha fermato l'aggressore, dopo averlo immobilizzato sparandogli a una gamba. Secondo gli investigatori, non c'erano complici, come era stato affermato in precedenza. Il pericolo "è quindi passato". L'Isis ha festeggiato online l'attacco: "Dalla Spagna alla Finlandia. Onore alla Jihad", scrivono.