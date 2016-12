E' la Giornata mondiale contro il razzismo

- ''Vogliamo una società preparata sui temi della multietnicità, dell'intercultura, del rispetto delle diversità, cominciando dagli interventi nelle scuole, nei luoghi di lavoro, convinti che l'intolleranza e la discriminazione si combattono solo diffondendo conoscenza e buona informazione sui temi della diversità'': e' quanto afferma il direttore dell'Unar, l'Ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio, in occasione della Giornata mondale contro il razzismo che si celebra oggi e per la quale sono stati organizzati eventi in tutta Italia.

Si comincia all'alba con la, iniziativa promossa dall'Unar in collaborazione con Caterpillar, storico programma di Radio 2: bar, circoli, associazioni, famiglie, parrocchie, scuole, comuni, in tutta Italia si riuniranno davanti a un cappuccino e cornetto insieme a cittadini stranieri provenienti da tutto il mondo.

Alle 10.00 a Roma l'Arci organizza l'evento ''Basta razzismo! Per una nuova cittadinanza'', condotto da Dario Vergassola e con la partecipazione di Moni Ovadia, Amir, Piotta, Igiaba Scego, Dagmavi Yimer e Demir Mustafa. L'evento si terrà in un istituto scolastico di Torbellamonaca, alla periferia di Roma. Sempre a Roma, al cinema Roxy, Telefono Rosa organizza una proiezione per le scuole del film di Ettore Scola "Una giornata particolare".

A Bologna si terra' invece il seminario ''Rom e Sinti: discriminazioni, diritti e inclusione'', un'iniziativa a cura dell'Assessorato Politiche sociali e del Difensore civico della Regione Emilia Romagna. Si parlerà di Rom anche con la Campagna europea "Dosta" che dopo le tappe di Catania, Reggio Calabria e Roma approda all'Università di Napoli.

A Pavia la città intera si animerà con letture antirazziste. A Messina, l'Osservatorio della Provincia e l'antenna Near Circolo Arci Thomas Sankara allestiscono a Palazzo dei Leoni un corner informativo con un percorso di animazione. Legacoop e Cgil, Cisl e Uil parteciperanno alla Giornata a Roma, a piazza Montecitorio e a Napoli, alla Camera di commercio, con incontri dedicati al tema delle discriminazioni nel campo del lavoro.

A Mantova, Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni presenta il suo quinto Rapporto annuale di monitoraggio delle discriminazioni e la tutela delle minoranze. A Roma, Rosarno e Milano, scuole e studenti sono chiamati ad approfondire e riflettere sul tema della diversità, dell'identità nazionale e della cittadinanza nell'ambito dell'iniziativa ''Questa è l'Italia''.

Nelle librerie Feltrinelli di Roma, Torino, Genova, Bologna, Mestre, Palermo, Catania, Pomigliano, Messina, Pescara, Padova e Udine, in collaborazione con l'Associazione il Razzismo è una brutta storia, saranno proiettati cortometraggi antirazzisti del progetto Look Around, iniziativa che proseguirà nei prossimi mesi in mille scuole.