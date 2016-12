Orrore in India, tre bambine stuprate e uccise

foto Afp Correlati India, bimba violentata da uno sconosciuto

Tre sorelline di sei, nove e undici anni sono state rapite, violentate e uccise in un villaggio dello Stato centrale indiano di Maharashtra. I genitori hanno denunciato la scomparsa delle piccole giovedì, quando non sono tornate da scuola; sabato la polizia ha trovato i loro cadaveri. L'autopsia ha confermato lo stupro prima dell'assassinio, e la polizia ha fermato due persone ritenute coinvolte nel caso.

I cadaveri delle piccole erano stati nascosti in un pozzo del villaggio di Murmadi, nel distretto di Bhandara, come riferisce The Indian Express. La polizia segue la pista delle inimicizie tra famiglie del posto.