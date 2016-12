Los Roques, trovato lo zaino di Vittorio Missoni

Come scrive il Corriere della Sera, per gli esperti rimangono pochi dubbi sulle cause della scomparsa dell'imprenditore. Missoni si era imbarcato il 4 gennaio su un bimotore per recarsi a Caracas, da Los Roques, e far così ritorno in Italia.Il primo ritrovamento è stato effettuato dal cognato di Missoni, Claudio Varna, e l'esperto antidroga dell'ambasciata italiana di Caracas, il vicequestore Carlo Mazza il 10 gennaio. I due hanno trovato un borsone, che era stato imbarcato sul bimotore, sulle rive dell'Isola di Curaçao. Se il bagaglio è stato ritrovato su quelle spiagge, è stato per via delle correnti. Tra Curaçao e Los Roques c'è l'Isola di Bonaire. Così i due hanno pensato di ispezionare l'isola delle Antille Olandesi.- Si mettono in moto la polizia dell'isola ma anche un giornalista locale, che avvertono i pescatori di Bonaire. A trovare lo zaino con l'etichetta di Vittorio Missoni è lo stesso reporter, Franklin Antoin. Per gli investigatori, riporta il quotidiano, "è il segnale che Missoni, sul bimotore insieme alla compagna, Maurizia Castiglioni, e agli amici Elda Scalvenzi e Guido Foresti, è rimasto coinvolto in un incidente aereo".