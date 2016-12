Si tratta di un aereo YV2615 BN-2 che copre il percorso dall'arcipelago di Los Roques a Caracas. Sei le persone a bordo e tra queste, oltre ai 4 connazionali, anche il pilota e il copilota. La protezione civile dell'aeroporto di Caracas rende noto che le persone a bordo del velivolo sono Elda Scalvenzi, Guido Foresti, Maurizia Castiglioni e Vittorio Missoni (passeggeri). German Merchan, Juan Fernandez, copilota e pilota dell'aereo.



La Farnesina ha già attivato tutti i canali di informazione in Venezuela e il consolato italiano, in raccordo con l'Unità di crisi, è in stretto contatto con le autorità di Caracas.



"L'ultimo contatto dell'aereo si è verificato a 10 miglia nautiche da Los Roques", ha precisato il ministro degli Interni e Giustizia venezuelano, Nestor Reverol, precisando che "il gruppo aveva trascorso Natale e l'ultimo dell'anno nell'arcipelago".



Sull'aereo anche Vittorio Missoni, figlio dello stilista Ottavio

A bordo dell'aereo scomparso in Venezuela c'era Vittorio Missoni, figlio maggiore dello stilista Ottavio Missoni. La conferma arriva da Pietro Foresti, figlio di Elda Scalvenzi e Guido Foresti, due amici di vecchia data dell'imprenditore, anche loro a bordo. "L'unica cosa che sappiamo - dice - è che hanno interrotto le ricerche".



Nel 2008, anche in questo caso un 4 gennaio, le acque di Los Roques furono al centro di un'altra misteriosa vicenda: un velivolo di turismo della compagnia Transaven con a bordo otto italiani scomparve mentre era in volo da Caracas in avvicinamento all'arcipelago. Dell'aereo si sono perse le tracce.



Due italiani del gruppo non sono saliti a bordo

Altri due italiani componenti del gruppo Missoni in vacanza a Los Roques non sono saliti a bordo dell'aereo disperso perché non c'era posto: lo si è appreso da fonti vicino alla famiglia Missoni. Si tratterebbe del fratello di Elda Scalvenzi, Giuseppe e della moglie, Rosa Apostoli.



Genitori Missoni a casa in attesa di notizie

La famiglia Missoni è stata informata subito della sparizione in Venezuela dell'aereo su cui viaggiavano Vittorio e la moglie. Il fondatore dell'azienda, Ottavio, e la moglie Rosita sono rimasti a casa, a Sumirago, con la figlia Angela, raccolti in silenzio in attesa di notizie. E' partito per il Venezuela il fratello minore di Vittorio, Luca.



Grande dolore a Sumirago

Sconcerto e dolore a Sumirago, piccolo comune del Varesotto dove i Missoni da anni hanno sia l'abitazione sia la sede della loro azienda. La notizia è arrivata con le prima telefonate dei giornalisti in Municipio. "Non ne sapevamo nulla - hanno risposto all'ufficio anagrafe - conosciamo la famiglia Missoni, è una grande famiglia, anche se non tutti vivono ancora qui". A Sumirago Ottavio Missoni, il fondatore della griffe, si trasferì decenni fa con la moglie Rosita, che è originaria della vicina Gallarate. "Trasferirsi qui sicuramente ha cambiato la storia della mia famiglia - disse Ottavio in una intervista rilasciata ad un quotidiano per i suoi 90 anni, nel 2011 - avere vicino casa e bottega ti dà una grande serenità".



Farnesina: "Massimo impegno nelle ricerche"

Il "massimo impegno" nelle ricerche dell'aereo con a bordo quattro italiani, scomparso al largo delle coste venezuelane, è stato assicurato dalle autorità di Caracas al governo italiano. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, segue personalmente la vicenda, mentre la Protezione civile venezuelana è in stretto contatto con i funzionari italiani a Caracas.



Riprese le ricerche a Los Roques

Sono riprese all'alba le ricerche per trovare l'aereo scomparso ieri con quattro italiani a bordo a Los Roques, in Venezuela. Lo rendono noto fonti diplomatiche italiane a Caracas, precisando che nelle ricerche sono impegnati diversi mezzi tra i quali elicotteri, un aereo da ricognizione e diverse imbarcazioni.