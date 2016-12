Messico, partorisce una bimba a soli 9 anni

foto Afp 07:18 - In Messico una bambina di appena nove anni ha dato alla luce una neonata di quasi 3 chili, Il parto è avvenuto nell'ospedale Zoquipan di Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco. Il presunto padre, di 17 anni, è tuttora irreperibile. Per il ragazzo, ricercato per essere interrogato sui fatti, non si escludono, secondo quanto reso noto dalle autorità locali, le accuse di stupro e violenza sessuale. - Inuna bambina di appena nove anni ha dato alla luce unadi quasi 3 chili, Ilè avvenuto nell'ospedale Zoquipan di, capitale dello Stato di. Il presunto padre, di 17 anni, è tuttora irreperibile. Per il ragazzo, ricercato per essere interrogato sui fatti, non si escludono, secondo quanto reso noto dalle autorità locali, le accuse di stupro e violenza sessuale.

Il parto è avvenuto il 27 gennaio. I genitori di Dafne, questo il nome della giovanissima madre, hanno spiegato che la figlia sarebbe rimasta incinta non avendo ancora compiuto i nove anni di età. Secondo quanto riferito dalle autorità di Guadalajara, la giovane madre sembrerebbe non essere pienamente cosciente della gravità della sua situazione, mentre i servizi sanitari locali hanno fatto sapere che sarà necessario seguire da vicino gli sviluppi della vicenda, "estremamente delicata". Dafne e la figlia sono state dimesse, entrambe in uno stato di salute fisica apparentemente buono.