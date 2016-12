Usa, sopravvive da solo per tre giorni nel deserto: paraplegico salvo per miracolo

foto LaPresse 09:28 - Brutta avventura per un paraplegico 49enne, che si è visto abbandonato senza la sua sedia a rotelle nel bel mezzo del deserto del Nuovo Messico. L'uomo ha raccontato di esser stato lasciato in strada da una coppia di nativi americani che gli aveva dato un passaggio mentre faceva l'autostop. Per tre giorni è rimasto da solo e per terra: si è dovuto trascinare per chilometri lungo la carreggiata, prima di essere soccorso da un automobilista. - Brutta avventura per un paraplegico 49enne, che si è visto abbandonato senza la sua sedia a rotelle nel bel mezzo del deserto del Nuovo Messico. L'uomo ha raccontato di esser stato lasciato in strada da una coppia di nativi americani che gli aveva dato un passaggio mentre faceva l'autostop. Per tre giorni è rimasto da solo e per terra: si è dovuto trascinare per chilometri lungo la carreggiata, prima di essere soccorso da un automobilista.

Il protagonista della triste vicenda si chiama Ricky Gilmore. Aveva invitato la coppia che si era offerta di dargli un passaggio a mangiare una bistecca a casa. Tutti e tre poi erano andati a fare un giro in auto. Ma, quando il 49enne si è rifiutato di bere con loro dell'alcool, l'uomo lo ha afferrato per i piedi e lo ha trascinato fuori dal furgone, lasciandolo nel deserto su una strada poco trafficata.



Era ormai quasi notte e lui era senza sedia a rotelle, senza cibo, senza acqua e neanche un cappotto per ripararsi dal freddo. Il giorno dopo, quando ha cominciato a trascinarsi per strada, ha tentato di fermare due auto ma senza successo: entrambe le vetture gli hanno strombazzato il clacson, ma non l'hanno soccorso.



Quando si trovava a 15 chilometri da casa sua, infine, il 49enne è stato salvato da un automobilista. Ha trascorso due giorni in terapia intensiva, ma ora sta meglio: è ancora ricoverato per la grave insufficienza renale provocata dalla disidratazione, ha un polso slogato e un'infezione al sangue.