Nigeria e Kenya, la Ue e il Vaticano condannano gli attentati contro i cristiani

foto Afp Correlati Attentati contro cristiani, 17 morti in poche ore 19:31 - L'Unione europea condanna "senza riserve" gli atti di terrorismo contro la minoranza cristiana in Nigeria e in Kenya e auspica che gli autori dei crimini "siamo al più presto portati davanti alla giustizia". Così un portavoce della Commissione Ue sugli attentati di oggi che hanno provocato 17 morti e decine di feriti. - L'Unione europea condanna "senza riserve" gli atti di terrorismo contro la minoranza cristiana in Nigeria e in Kenya e auspica che gli autori dei crimini "siamo al più presto portati davanti alla giustizia". Così un portavoce della Commissione Ue sugli attentati di oggi che hanno provocato 17 morti e decine di feriti.

Vaticano: "Attacchi orribili ed esecrabili"

"I nuovi attacchi terroristici avvenuti in Nigeria - e oggi anche in Kenya - in occasione di celebrazioni religiose cristiane sono fatti orribili ed esecrabili, da condannare con la massima decisione". E' quanto dichiara il direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, sugli ultimi attentati in Africa, invitando le popolazioni locali, "al di là delle differenze religiose, a non cedere alla tentazione di cadere nel circolo senza uscita dell'odio omicida".