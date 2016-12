Arrivati in Germania i migranti sgambettati

Osama Abdul Mohsen e il piccolo Zaid sono giunti in Germania. I due profughi erano diventati famosi per essere stati sgambettati da una reporter ungherese durante la loro fuga verso l'Europa nei pressi della città di Roszke. Per quel gesto Petra László è stata licenziata dalla tv per la quale lavorava. Ora Osama e Zaid (7 anni) sorridono nell foto che circolano sui social, hanno raggiunto la loro meta in Germania.