Archeologia, a Gerusalemme trovato prezioso sigillo del 700 a.C.

Sul sigillo è anche presente la scritta in lettere ebraiche antiche delle parole: "Leshar-Ir", ossia "del governatore della città. Gli studiosi israeliani rilevano che nella Bibbia sono menzionati due 'Governatori' di Gerusalemme vissuti in epoche diverse: Yehoshua e Maaseiah. Entusiasta il commento del sindaco Nir Barkat: "Gerusalemme - ha rilevato - è una delle capitali più antiche al mondo, abitata in continuazione del popolo ebraico per 3000 anni. "E' un privilegio - ha concluso - imbattersi così in una delle personalità e dei leader che l'hanno costruita e sviluppata".