Anti-G7 in Cina, Pechino e Mosca cercano l'integrazione: c'è anche Rohani

Mentre i Grandi della terra sono impegnati in Canada, dall'altra parte del mondo si riunisce l'anti G7, l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), con Cina e Russia come Paesi capofila. In un vertice di due giorni i capi degli Stati membri dell'orbita russo-cinese intendono avanzare progetti di crescente integrazione proprio mentre il G7 è alle prese con tensioni e divisioni. All'incontro anche il presidente iraniano Hassan Rohani.

Oltre a Pechino e Mosca, tra gli Stati membri ci sono India, Pakistan e le repubbliche asiatiche ex sovietiche di Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan. Il vertice russo-asiatico si svolge a Qingdao, città costiera cinese, dove Rohani è arrivato in qualità di leader di un Paese osservatore.



Il ruolo dell'Iran - La questione Iran e patto sul nucleare è al centro degli attriti tra Usa ed Europa nell'ambito del G7, ma per la Sco Teheran è un importante interlocutore e alla riunione cinese, anche se non ufficialmente, si discuterà se elevare il rango di Rohani alla piena membership.



Quando il presidente americano Donald Trump ha proposto di ritornare al formato G8, reintegrando la Russia, e il Cremlino ha replicato che Mosca si sta concentrando su "altri formati", è sembrato che il riferimento fosse proprio alla Shanghai Cooperation Organization, oltre al G20. Qingdao è blindata da giorni per ospitare l'evento.



I nodi commercio e cooperazione nell'area - Gli argomenti centrali dell'agenda della due giorni cinese sono commercio, investimenti e sviluppo della cooperazione regionale. La Cina spinge per una partecipazione dei Paesi Sco al suo progetto per una nuova Via della Seta ("One Belt One Road") - ma l'India è molto riluttante - e si discuterà probabilmente del potenziale di un accordo di libero scambio per l'area. In calendario questioni di sicurezza, lotta al terrorismo e al narcotraffico, cybersicurezza e cooperazione transfrontaliera anti-crimine.