Al Jazeera: "Arabia Saudita minaccia azione militare contro il Qatar"

Soffiano venti di guerra nel Golfo Persico. Come riferisce il network qatariano "Al Jazeera", l' Arabia Saudita ha minacciato di intraprendere un'azione militare contro il Qatar nel caso in cui l'emirato acquisisse il sistema di difesa aerea S-400. Il re saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, si è detto molto preoccupato per i negoziati in corso tra la Russia e il Qatar per l'acquisizione di questo sistema militare.

Il re saudita si è detto molto preoccupato per i negoziati in corso tra la Russia e il Qatar per l'acquisizione di questo sistema militare. "(In questa situazione) il regno sarebbe pronto a prendere tutte le misure necessarie per eliminare questo sistema di difesa, inclusa l'azione militare" ha dichiarato il sovrano in una lettera diretta al presidente francese, Emmanuel Macron, e riportata dal quotidiano "Le Monde".



A gennaio, l'ambasciatore del Qatar in Russia ha dichiarato che i colloqui per l'acquisizione del sistema di difesa aerea erano "in una fase avanzata". Ciò è avvenuto dopo la firma di un accordo sulla cooperazione militare e tecnica tra i due paesi nell'ottobre 2017 per rafforzare la cooperazione nel settore della difesa durante una visita del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nello Stato del Golfo.



Il 5 giugno 2017, l'Arabia Saudita - insieme agli altri paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti , così come l'Egitto - ha imposto un blocco commerciale e diplomatico al Qatar, accusandolo di sostenere il "terrorismo" e destabilizzare la regione, anche se Doha ha sempre negato le accuse.