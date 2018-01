Afghanistan, Papa: "Fino a quando il popolo dovrà sopportare questa violenza disumana?"

"Preghiamo in silenzio per tutte le vittime e per le loro famiglie, e preghiamo per quanti, in quel Paese, continuano a lavorare per costruire la pace", ha aggiunto Papa Bergoglio. Il Pontefice ha poi ricordato la ricorrenza della "Giornata mondiale dei malati di lebbra". "Questa malattia - ha detto - purtroppo colpisce ancora soprattutto le persone più disagiate e più povere. A questi fratelli e sorelle assicuriamo la nostra vicinanza e solidarietà, e preghiamo anche per coloro che li assistono e si adoperano per il loro reinserimento nella società".