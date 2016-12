Volo sparito,proseguono indagini

12:48 - Proseguono le indagini sull'aereo scomparso in Vietnam. I due passeggeri imbarcatisi con passaporti rubati erano in possesso di biglietti con numerazione consecutiva acquistati il 6 marzo, il giorno precedente alla partenza da Kuala Lampur diretti a Pechino. Giunti nella capitale cinese, i due si sarebbero imbarcati su un volo per Amsterdam. Dalla capitale olandese avrebbero poi proseguito uno per Francoforte e l'altro per Copenaghen.