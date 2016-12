Usa, trovata nuda e con un coltello a fianco delle sue bimbe morte

23:37 - Tre bambine sono state uccise a Torrence, in California (Stati Uniti), nella giornata di martedì. La polizia accorsa sulla scena del delitto ha trovato la madre nuda e con un coltello in mano sdraiata sul letto accanto alle figlie morte. Le autorità hanno arrestato una donna, Carol Coronado, 30 anni, sospettata di essere l'autrice dei delitti. Le piccole vittime avevano 2 mesi, 2 e 3 anni.

La madre ha provato a tagliarsi i polsi - Gli investigatori giunti nella piccola casa nella contea di Los Angeles si sono trovati di fronte a una scena orrenda, con i corpi delle tre bimbe in un lago di sangue e la loro madre senza vestiti sdraiata al loro fianco con un coltello. La donna, secondo gli inquirenti, avrebbe tentato di tagliarsi i polsi: per questo motivo è stata prima condotta in ospedale e solo in un secondo momento in prigione. Ancora ignote le cause che avrebbero portato la donna all'efferato omicidio.



La nonna ha chiamato la polizia - A chiamare la polizia è stata la nonna delle piccole vittime, mentre al momento dell'omicidio il padre si trovava nel vialetto a fare dei lavori alla macchina. Una vicina di casa ha raccontato al Daily Breeze di avere sentito il marito piangere e urlare "Ha ucciso le mie figlie". "La madre era piena di sangue in faccia e sulle braccia - ha spiegato la vicina - Solo ieri avevo visto le bambine: ci avevano salutato mentre rientravano a casa".