Usa, pestaggio a sfondo razziale Vittima una coppia di fidanzati

10:53 - La polizia sta chiedendo aiuto per identificare un gruppo di giovani coinvolti in un violento pestaggio contro un paio di ragazzi avvenuto nel centro di Springfield, in Missouri. Gli agenti hanno diffuso un video registrato dalle telecamere di sicurezza. Le vittime dei bulli, Meredith Cole e il suo fidanzato Alex Vessey, sono stati entrambi portati in ospedale con gravi ferite. Sembra che l'aggressione sia avvenuta per motivi razziali.