Aereo scomparso, trovate tracce

07:25 - Un satellite cinese ha individuato tre oggetti galleggianti che potrebbero essere resti dell'aereo della Malaysian Airlines scomparso venerdì. Gli oggetti si trovano in un'area a Est della rotta originaria del Boeing 777-200, e misurano rispettivamente 24 metri per 22, 19 metri per 14 e 18 metri per 13. Le autorità malesi hanno inviato un aereo ricognitore sulla zona, mentre la Cina ha fatto sapere che "non smetterà di cercare finché ci sarà speranza".