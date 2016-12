Siria, a rischio conferenza Ginevra

09:03 - Dopo diversi giorni di colloqui a Damasco, sembra ancora lontano un accordo per evitare che la conferenza di Ginevra sulla Siria salti. Per il negoziatore internazionale, Lakhdar Brahimi, "senza l'opposizione non potrà svolgersi", e al momento "non posso confermare che l'opposizione potrà formare una delegazione unica" a causa delle divisioni interne tra le varie fazioni. "Vedremo cosa succederà", ha concluso l'inviato dell'Onu e della Lega Araba.