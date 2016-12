Raccolta fondi online per la Route 66

08:23 - La mitica Route 66, simbolo del viaggio coast to coast negli Stati Uniti, rischia di scomparire. Per evitare ciò è scattata la caccia di soldi online. A causa della crisi molte località americane sono a corto di denaro e cercano nuovi modi per finanziare progetti di restauro urbano. E a Springfield, in Missouri, invece di chiedere soldi allo Stato, hanno deciso di rivolgersi agli abitanti, raccogliendo soldi su internet per salvare la Route 66.

A caccia di 500mila $ per il restauro - Springfield è considerata la culla della Route 66 - che originariamente collegava Chicago, in Illinois, a Santa Monica, in California - poiché è lì che fu deciso il suo nome, nel 1926. Oggi tuttavia il tratto di 19 chilometri della Route 66 nella località del Missouri è fatiscente, e per il restauro servono almeno 500mila dollari.



E' già un successo la raccolta fondi online - La città ha quindi deciso di affidarsi al "crowdfunfing", la raccolta fondi su internet: sette giorni fa è stata lanciata una campagna sul sito CrowdIt, con un obiettivo iniziale di 15mila dollari. L'idea sembra funzionare, visto che in meno di sette giorni sono già stati raccolti 10mila dollari.