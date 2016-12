Mosca, sparatoria sulla metropolitana

12:21 - Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una brutale aggressione a colpi di pistola in un vagone della metropolitana di Mosca. La vittima è Hashim Latipov, 30 anni. L'uomo è stato prima colpito con un calcio poi uno dei due aggressori gli ha sparato. Il 30enne è sopravvissuto, ma rimane in gravi condizioni. Gli altri passeggeri terrorizzati si alzano dai loro posti e si mettono al riparo. I criminali hanno di nuovo minacciato la vittima prima di uscire dal treno come se niente fosse.