Catalogna Stato? Ok a referendum

14:57 - Accordo sui quesiti del referendum per l'indipendenza della Catalogna, in Spagna. "Vuole che la Catalogna sia uno Stato?" e, in caso affermativo, "Vuole che sia uno Stato indipendente?". Sono le due domande, che saranno poste agli elettori, concordate in una riunione nella sede del governo catalano. L'accordo è stato siglato dal presidente della Generalitat, Artur Mas, e dai leader degli altri partiti favorevoli alla consultazione sulla sovranità.