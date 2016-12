Allarme Fda per cani e gatti:600 morti per cibo cinese

07:25 - La Food and Drug Administration statunitense ha diffuso un allarme per i possessori di cani e gatti: in circolazione da anni c'è del cibo essiccato, in gran parte "Made in China", che pare aver causato la morte di quasi 600 animali. "Questa è la più misteriosa e sfuggente epidemia che abbiamo mai incontrato", spiega in un comunicato la direttrice del centro di medicina veterinaria della Fda, Bernadette Dunham. Che chiede aiuto per le indagini.

Dal 2007 la Fda ha ricevuto oltre 3.600 segnalazioni di cani (e 10 di gatti) che si sono ammalati dopo aver mangiato cibo essiccato: 580 degli animali sono poi morti. Le indagini si sono concentrate su prodotti importati dalla Cina e venduti con marchi diversi, di cui la Fda si rifiutata di rivelare il nome.



Ora, però, l'agenzia cerca aiuto: "Se avete un cane o un gatto che si è ammalato dopo aver mangiato cibo essiccato per animali domestici, la Food and Drug Administration vorrebbe parlarvi o parlare con il vostro veterinario", si legge in un comunicato pubblicato sul sito web della Fda.