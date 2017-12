1 dicembre 2017 14:49 I nostri consigli per costruire la migliore squadra di FIFA Ultimate Team La squadra della settimana, il figlio di una vecchia “meteora” del campionato italiano e un po’ di salsa olandese per Mondo FUT, la rubrica dedicata alla modalità Ultimate Team di FIFA

Siete appassionati di FIFA 18? Vi affascina la modalità Ultimate Team? Bene, benvenuti su Mondo FUT, la rubrica che ogni settimana vi consiglierà come costruire le vostre squadre spendendo i crediti accumulati giocando. Andremo a cercare i giocatori meno costosi, ma comunque interessanti dal punto di vista tecnico, e li amalgameremo in una formazione funzionale e potenzialmente vincente. Siete pronti? Cominciamo!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAChe ci fanno Sirigu (84) e Verratti (88) nella squadra della settimana numero 11? Sono i “titolarissimi” di una formazione che – stranamente – non presenta le solite superstar (la Pulce, CR7 e O’Ney) che “campeggiano” in quasi tutte le SdS della stagione.



In porta questa volta tocca all'estremo difensore del Torino Sirigu (84): con circa 24.000 crediti mettiamo una bella saracinesca! Una card di “merito” che riporta il buon Salvatore a livelli del periodo PSG. Davanti al portierone del Torino troviamo un trio di centraloni piuttosto inusuale: Matthias Ginter (84) del Borussia Mönchengladbach, il laziale De Vrij (85) e l'olandese volante Marvin Zeegelaar (81) attualmente in forza al Watford, più uomo di fascia che puro marcatore. Dei tre a fare faville è l'esterno olandese che già in versione liscia aveva un altissimo coefficiente “bestia”, alla Jordan Lukaku (77) tanto per essere chiari. Il difensore del Watford non è velocissimo ma fisicamente è solidissimo, deciso nei tackle e abile nel gioco aereo. Dispone poi di un tiro potentissimo con il sinistro. Certo, non costa pochissimo: attualmente lo si compra sui 55.000 crediti.

A centrocampo risplende la luce del “piccolo principe” Marco Verratti (88), sontuoso nel passare la palla e nel difendere la mediana con aggressività e senso della posizione, nonostante una stazza fisica minuta. A supportarlo il brasiliano del Real Madrid Casemiro (86), tutto fisico e tackle, il funambolico mancino olandese del Lione Memphis Depay (83), l'ex interista Banega (85) e il supersonico Raheem Sterling (86) del City di Guardiola. Per questo centrocampo che mescola qualità a quantità l'esborso richiesto è di circa 800.000 crediti: quello che costa di meno è Banega con “solo” 40.000 crediti...



Si è finalmente svegliato il “piccolo diavolo” Antoine Griezmann (89) con una carta che supera il milione di crediti (1.300.000 per la precisione), mentre il suo compagno di reparto, il brasiliano Jonas (85), è decisamente più abbordabile e con meno di 30.000 crediti lo si porta a casa. Certo, velocità e fisico solo limitati, ma dribbling, controllo palla e freddezza in area di rigore del centravanti dello Sporting Lisbona sono da vero bomber di razza! E poi si completa perfettamente con le caratteristiche tecniche del bell'Antoine.

IL GIOCATORE DELLA SETTIMANAJustin Kluivert è il figlio di Patrick, ex attaccante della nazionale orange, Barcellona e Milan. La risposta rossonera al fenomeno nerazzurro (Ronaldo) non ha avuto molta fortuna nel campionato italiano, ma in terra catalana e nella nazionale olandese ha saputo farsi apprezzare tanto da guadagnare una carta icona in FUT. E da allenatore dell'Ajax Patrick sta allenando proprio il figlio Justin, attaccante pure lui ma più esterno rispetto al padre. Dopo la tripletta in campionato contro il Roda JC è arrivata la tanto attesa carta nera, successiva a quelle in versione “halloween” e argento.

Justin Kluivert (79) si può acquistare per meno di 40.000 crediti. Per l'occasione ci siamo sbizzarriti - grazie anche ai suggerimenti del nostro amico Matteo, profondo conoscitore del calcio oranje - a creare una formazione tutta Eredivisie (o quasi), velocissima e votata al calcio totale profetizzato dal Maestro Cruiff.



Si parte dal portiere dell'Ajax Van Leer (75), tutto tranne che un fenomeno, supportato da una coppia di centrali composta da Natham Aké (75) e da Viergever (76), altro prodotto del vivaio dei lancieri. Costa un po' più degli altri (1.400 crediti) ma ha interessante coefficiente “bestia” che gli permette di farsi valere.

La parte sinistra è tutta made in Feyenoord con lo straripante terzino Haps (75), il centrocampista tuttofare Vilhena (78) e l'agile esterno Boëtius (76). Sul versante destro, invece, troviamo il colombiano in forza al PSV Arias (77), terzino dotato di buona corsa e prestanza fisica. Davanti a lui il talentuoso centrocampista dell'Ajax Ziyech (81), un mancino di grande tecnica e abilissimo nel creare gioco e il sopracitato Justin Kluivert (79).



In mezzo al campo a dettare i tempi c'è il metronomo dell'Ajax Van de beek (76), mentre come finalizzatore/centro boa della squadra la scelta è ricaduta su Jürgen Locadia (76), il bomber del PSV che nel gioco è una vera e propria bestia super economica (circa 800 crediti). Ricapitolando, con 50.000 crediti vi portate a casa una formazione votata al calcio totale con la giovane promessa Justin Kluivert (79) in versione di puro pregio.