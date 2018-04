27 marzo 2018 09:01 Far Cry 5 - La recensione Il nuovo sparatutto open world di Ubisoft ci porta in una regione del Montana dominata da una setta di fanatici religiosi

Le cose non vanno benissimo a Hope County, regione immaginaria del Montana che fa da sfondo alle vicende di Far Cry 5. Joseph Seed, che si fa chiamare il Padre, con l’aiuto dei suoi fratelli John, Jacob e Faith, ha preso possesso della contea per dare vita al progetto Eden’s Gate, una setta di fanatici religiosi in attesa del Collasso. Setta che raccoglie proseliti con metodi poco ortodossi, senza disdegnare l’utilizzo della violenza, della droga e di qualsivoglia altro strumento utile a piegare le persone alla propria volontà.

Il giocatore è chiamato a porre fine a questa oppressione, cercando di liberare Hope County dal giogo degli Edeniti (così si fanno chiamare i fedeli di Joseph Seed), aiutando e sostenendo la resistenza dei cittadini che ancora non si sono piegati alla setta. Per arrivare a sconfiggere Joseph, bisogna prima liberare le tre sottoregioni di Hope County, ciascuna “governata” da uno dei fratelli del Padre. Il giocatore può farlo in qualunque ordine, muovendosi in totale libertà, perché il mondo di Far Cry 5 è esplorabile liberamente fin da subito, dopo una breve fase di gioco che funge da tutorial.

Proprio l’esplorazione della bellissima ambientazione proposta e la totale libertà di movimento sono due dei principali punti di forza del gioco, che ha dalla sua anche una buonissima giocabilità da sparatutto in soggettiva, con tante armi a disposizione, e la possibilità di affrontare le diverse missioni con svariati tipi di approccio. Per liberare un insediamento di Edeniti, ad esempio, è possibile muoversi furtivamente e uccidere uno a uno tutti i nemici senza farsi notare. Oppure puntare subito alle maniere forti e sfruttare la gran quantità di esplosivi che il gioco mette a disposizione. È possibile guidare anche una buona quantità di veicoli, sia per spostarsi da una parte all’altra della vasta mappa di gioco (nei punti principali della quale è possibile sfruttare anche un comodo teletrasporto), sia per combattere contro i membri della setta, dal momento che molte macchine montano delle mitragliatrici fisse. Per non parlare di elicotteri e aerei, che possono risultare devastanti se usati come macchine da guerra.

Far Cry 5 ha la capacità di risultare sempre ben ritmato e vario: è il gioco stesso a spingere il giocatore all’utilizzo di tanti strumenti diversi, e lo fa attraverso una serie di sfide che è importante completare, al fine di ottenere punti abilità utili a potenziare il proprio personaggio, rendendolo così man mano più forte, più resistente e maggiormente in grado di sfruttare armi e strumenti a sua disposizione. Il giocatore può avvalersi anche dell’aiuto di personaggi non giocanti, detti specialisti, che possono accompagnarlo in missioni e scorribande, offrendo ulteriore potenza di fuoco, o anche abilità specifiche che si rivelano spesso molto utili. Per usufruire dell’aiuto degli specialisti è prima necessario liberarli con apposite missioni: ci sono in totale nove specialisti, tre per ciascuna delle sottoregioni in cui è suddivisa Hope County.



È possibile giocare anche in cooperativa con un amico online, e la cosa è divertentissima. Purtroppo, però, solo il giocatore che ospita la partita può proseguire nella trama del gioco, mentre il giocatore ospitato dovrà comunque rigiocare le stesse missioni nella sua partita personale, se vuole andare avanti nel gioco anche per conto suo. Un vero peccato proprio perché giocare in due è stata una delle cose più divertenti in assoluto nella nostra prova del gioco.

C’è anche una modalità a parte, chiamata Far Cry Arcade, che propone partite veloci su mappe create dagli utenti, grazie a un editor incluso nel gioco. Le mappe possono prevedere scontri contro nemici controllati dall’intelligenza artificiale, da giocare in singolo o in compagnia di amici, oppure scontri contro altri giocatori umani. Tutta la sezione Far Cry Arcade sembra molto promettente e gran parte del suo successo dipenderà dalla creatività degli utenti



In definitiva riteniamo Far Cry 5 sia un gran bel gioco, al netto di qualche difetto di interfaccia e della scelta poco apprezzata di non rendere la cooperativa una modalità completa al cento per cento. La struttura sarà molto familiare a chi ha giocato i più recenti capitoli principali della saga (in particolare il terzo e il quarto), ma la nuova ambientazione e i nuovi nemici sono molto affascinanti, così come lo è la rappresentazione grafica di Hope County.