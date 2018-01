Xbox Game Pass: tutti i giochi Microsoft in un solo canone

Xbox Game Pass si espande e a partire da marzo includerà ogni gioco pubblicato da Microsoft, fin dal giorno di lancio del gioco stesso.



Il servizio, attivo dal 2017, prevede il pagamento di un canone mensile (pari a 9,99 Euro) per poter accedere illimitatamente a un catalogo digitale di giochi, da scaricare sulla propria console liberamente. Almeno fintanto che si è iscritti a Xbox Game Pass. A oggi sono oltre 100 i giochi pronti per essere scaricati e ogni mese se ne aggiungono di nuovi (così come alcuni possono essere rimossi).



Oggi Phil Spencer, Head of Xbox, ha annunciato che ogni futuro gioco pubblicato da Microsoft verrà incluso in Xbox Game Pass fin da subito. Il primo titolo a godere della nuova politica sarà Sea of Thieves, previsto per il 20 marzo. A seguire ci saranno State of Decay 2 e Crackdown 3. Questi i giochi già conosciuti, ma nell’annuncio viene ovviamente sottolineato come la stessa sorte toccherà a ogni produzione interna di Microsoft, inclusi i futuri capitoli di Forza Motorsport e Forza Horizon, di Halo o di Gears of War, solo per citare i brand più famosi della casa di Redmond.



Xbox Game Pass punta così a raccogliere quante più adesioni possibili, trasportando gli utenti verso una maggiore fidelizzazione e scommettendo sui servizi in abbonamento, prima ancora che sui singoli acquisti.