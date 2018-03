Violenza nei videogiochi: Trump incontra l'industria americana

In seguito alla dichiarazione di Donal Trump sulla violenza nei film e nei videogiochi (ve ne abbiamo parlato qui), questo giovedì l'Entertainment Software Association (ESA), ovvero l'organizzazione che unisce e promuove tutta l'industria dei videogiochi americana, parteciperà a un incontro col Presidente degli Stati Uniti.



Questa è la dichiarazione dell'ESA che precede il meeting presso la Casa Bianca:



"I videogiochi sono apprezzati in tutto il mondo e studi scientifici attendibili non hanno trovato alcuna connessione tra i giochi e la violenza nella vita reale. Siamo profondamente preoccupati per il livello di violenza armata negli Stati Uniti.



Chiaramente, i videogiochi non sono il problema: gli Stati Uniti sono ad un livello di violenza da armi da fuoco esponenzialmente superiore rispetto a qualsiasi altra nazione.



Il prossimo incontro alla Casa Bianca ci offrirà l'opportunità di parlare delle valutazioni dei videogame, dell'impegno del nostro settore nei confronti dei genitori e degli strumenti che forniamo per fare scelte ponderate per l'intrattenimento".