Valve rimuove Active Shooter da Steam

Active Shooter, il videogioco che permette di vivere un assalto a una scuola nei panni di ragazzi armati di tutto punto o di una squadra SWAT, è stato rimosso da Steam, noto store digitale per l'acquisto di giochi per PC.



In seguito all'accesa polemica delle scorse ore (di cui vi abbiamo parlato qui), Valve, azienda responsabile di Steam e autrice del leggendario sparatutto Half-Life, ha prontamente rimosso dalla vendita il videogioco inserendo questo messaggio nella sua pagina:



"Questo sviluppatore e publisher è in realtà Ata Berdiyev, persona che è stata rimossa in precedenza quando operava sotto i nomi [bc]Interactive ed Elusive Team".



Lo sviluppatore in questione, quindi, era già noto all'azienda americana, che più volte l'ha classificato come "troll con un passato di abusi del servizio clienti, utilizzo di materiale coperto da copyright e manipolazione delle valutazioni dei prodotti". Un truffatore a tutti gli effetti, che è stato bandito definitivamente da Steam.