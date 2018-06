The Crew 2, dieci minuti di gameplay in video

Aspettando il lancio ufficiale di The Crew 2 , il nuovo gioco di guida arcade sviluppato da Ivory Tower e prodotto da Ubisoft, abbiamo preparato per voi un nuovo video gameplay in cui vi mostriamo i primi dieci minuti alle prese con il gioco.

The Crew 2 è il seguito del racing ambientato negli Stati Uniti, che vi permetterà di guidare auto e moto, ma anche pilotare aerei o barche, e muovervi per l'intera estensione del territorio nordamericano, passando da New York City a Los Angeles, da Miami a Boston, con una mappa davvero gigantesca e ricca di attività variegate.



Date un'occhiata al video per farvi un'idea più concreta delle potenzialità del suo gameplay.