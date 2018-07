PES 2019, annunciata l'uscita della demo giocabile

In occasione della finale del campionato PES League , che ha visto la vittoria del "nostro" Ettore Giannuzzi , Konami ha annunciato la data di lancio della versione dimostrativa di PES 2019 , in arrivo tra pochi giorni su PC e console.

La demo permetterà di testare la classica partita rapida in single-player offline (con il supporto al multiplayer locale) e le sfide rapide online, con ben dodici squadre per divertirsi con gli amici: Barcellona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, San Paolo, Flamengo, Palmeiras, Colo Colo e inoltre le squadre nazionali di Argentina e Francia.



Tutti i giocatori interessati potranno scaricare la versione dimostrativa dall'8 agosto su PC, PS4 e Xbox One, aspettando il lancio dell'edizione finale in arrivo alla fine dello stesso mese. Nell'attesa, vi lasciamo con il nuovo trailer ufficiale di PES 2019 che svela i contenuti della demo.