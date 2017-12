Ottimi risultati per PlayStation 4 e PlayStation VR

Con un comunicato stampa pubblicato oggi, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato i nuovi dati di vendita per i suoi sistemi da gioco, PlayStation 4 e PlayStation VR. La famiglia PlayStation è in salute, come testimonia la distribuzione di oltre 70,6 milioni di console dal giorno del lancio fino allo scorso 3 dicembre. E anche il visore per la realtà virtuale di Sony se la cava bene, con oltre 2 milioni di unità distribuite dal lancio di ottobre 2016.



Per quanto riguarda i giochi, sono ben 617,8 milioni le copie di titoli distribuiti, sia attraverso i canali tradizionali dei negozi, sia utilizzando il PlayStation Store per gli acquisti digitali. I giochi specificamente pensati per PlayStation VR (sono 150 i titoli che ne sfruttano le potenzialità) hanno invece totalizzato 12,2 milioni di copie vendute.