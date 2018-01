Nintendo Switch supera la quota di 14 milioni di console vendute

Nintendo ha svelato i dati di vendita dell'hardware e del software per il 2017, in cui si evince il risultato di più di 14 milioni di Nintendo Switch vendute dal lancio dello scorso marzo al 31 dicembre 2017.



I numeri dwlla casa di Kyoto parlano di 14.86 milioni di console vendute, mentre lo scettro di gioco più venduto va a Super Mario Odyssey con 9.07 milioni di copie piazzate in tutto il mondo dal lancio dello scorso ottobre. Al secondo posto c'è Mario Kart 8 Deluxe con 7.33 milioni di unità, mentre sul gradino più basso del podio troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 6.70 milioni di copie.



La classisifca software continua con Splatoon 2 (4.91 milioni), 1-2-Switch (1.88 milioni), ARMS (1,61 milioni) e Xenoblade Chronicles 2 (1.06 milioni).



Inoltre, dai dati pubblicati, emerge che nei suoi primi 10 mesi di disponibilità sul mercato mondiale Nintendo Switch ha superato le vendite dell'intero ciclo vitale di Wii U, pari ovvero a 13.56 milioni di unità vendute dal lancio al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda i Nintendo 3DS, invece, sono 71.99 i milioni di console portatili vendute in tutto il mondo.