Monster Hunter World in demo su PS4

Questo fine settimana si svolgerà una fase di beta testing di Monster Hunter World per PlayStation 4.



Questo significa che potrete provare il gioco per un periodo di tempo limitato in una sorta di demo in esclusiva per gli abbonati al PlayStation Plus, il servizio che permette di accedere a giochi gratis e offerte sulle console PS4, in attesa dell'uscita del gioco completo.



Monster Hunter World è l'ultima fatica dei creatori di Street Fighter e sarà disponibile a partire dal 26 gennaio, anche su Xbox One. Ve ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recente anteprima (cliccate qui per leggerla).



In attesa di tutte le novità e le curiosità sul gioco, vi lasciamo con gli orari in cui sarà possibile giocare la beta:



- Scaricamento dei file di installazione: venerdì 8 dicembre

- Inizio beta: sabato 9 dicembre ore 18:00

- Fine beta: martedì 12 dicembre ore 18:00