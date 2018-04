God of War: Kratos era allo stadio per Lazio - Roma

Due spettatori d'eccezione erano presenti allo Stadio Olimpico per assistere al derby tra Lazio e Roma. Erano Kratos e suo figlio Atreus, protagonisti assoluti della nuova esclusiva PS4 in arrivo nei negozi venerdì 20 aprile: God of War.



Dopo il mistero e la curiosità iniziale che hanno assalito il pubblico dello stadio, in molti li hanno riconosciuti ed è subito è iniziata la caccia al selfie per catturare la simpatica iniziativa promozionale.



"Il gioco permette di vivere in prima persona le avventure di Kratos: oramai divenuto un semplice mortale, non più gradito agli dèi, dovrà esplorare terre sconosciute, adattarsi a un clima ostile, affrontare inattesi pericoli, proteggere e forgiare il ritrovato erede. Insieme, Kratos e Atreus si addentreranno nel selvaggio regno di Midgard per vivere insieme l’avventura più emozionante: la riscoperta del rapporto padre-figlio", è la descrizione ufficiale di God of War, di cui potete approfondire la vostra conoscenza dando uno sguardo alla nostra recensione completa (cliccate qui per raggiungerla).