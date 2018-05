Si tratta di una patch totalmente gratuita che metterà a disposizione tutte le caratteristiche di Russia 2018 con un download automatico: vi basterà avviare il gioco sulla vostra console o sul vostro PC per ottenere il torneo e tutti i suoi contenuti ufficiali:



"Che tu voglia affrontare la World Cup o goderti la modalità FIFA World Cup Ultimate Team rinnovata, l'aggiornamento gratuito soddisferà ogni tua necessità. Goditi l'entusiasmo e l'emozione del più grande evento al mondo nella modalità torneo con tutte le 32 nazioni su licenza, o riscrivi la storia in un torneo personalizzato con paesi non qualificati come gli Stati Uniti, l'Italia, l'Olanda e il Cile. Vivi l'emozione dentro e fuori dal campo con gli elementi ufficiali della FIFA World Cup, dalle atmosfere coinvolgenti che includono tutti i 12 stadi di Russia 2018, gli scenari realistici, le bandiere delle nazionali e il pubblico in alta risoluzione".



In questa notizia potete dare uno sguardo alle immagini che hanno accompagnato il lancio dell'aggiornamento, ma anche un video che ritrae una partita tra Portogallo e Spagna che abbiamo registrato appositamente per voi. Buona visione!