E3 2018: al via la vendita dei biglietti per la fiera di videogiochi

Dal 12 al 14 giugno , a Los Angeles , si terrà la fiera più importante del mondo dei videogiochi : l' Electronic Entertainment Expo , anche conosciuta come E3 . L'organizzazione dell'evento ha cominciato a riscaldare i motori in vista dell'edizione 2018 e ha annunciato che a breve, precisamente da lunedì 12 febbraio, saranno in vendita i biglietti per i visitatori .

L'E3 è da sempre una fiera destinata principalmente agli addetti ai lavori e i giornalisti, ma a partire dall'edizione dello scorso anno ha aperto le sue porte anche a un numero ristretto di giocatori appassionati.



Quindi, se state pensando a una vacanza a tema videogiochi, fateci subito un pensiero, ma tenete ben presente che assicurarsi l'entrata nel Convention Center di Los Angeles durante quei giorni sarà davvero difficile (lo scorso anno la dotazione totale è stata esaurita, attraverso il sito dell'evento, in pochissimi minuti) e costoso: i primi 1.000 biglietti costeranno 149 dollari, i successivi 249 dollari, a cui ovviamente ci sono da aggiungere le spese di viaggio e di soggiorno. La vendita online dei biglietti comincerà, come detto, il 12 febbraio alle 18:00 sul sito ufficiale dell'E3 Expo 2018.



Nel caso, sappiate che presenzierete all'evento che spesso viene definito il Natale dei videogiocatori, dove potrete provare tutte le novità in arrivo entro la fine dell'anno (i nuovi Call of Duty, FIFA 19, PES 2019, Battlefield, ad esempio), le immancabili sorprese e tutte le più recenti tecnologie in ambito videoludico.