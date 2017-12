Annunciato Mega Man 11 per PS4, Xbox One, Switch e PC

A quasi otto anni dall'uscita del decimo capitolo della serie principale, Capcom ha annunciato l'esistenza di Mega Man 11.



Il gioco di piattaforme è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e non sarà pronto prima di una data non meglio specificata dei mesi finali del 2018. Tuttavia, sappiamo già che durante l'estate del prossimo anno saranno svelati maggiori dettagli sul gioco, protagonista in questa fase con uno speciale trailer di annuncio.



Sempre in estate arriveranno anche tutti gli otto giochi della serie Mega Man X sulle stesse piattaforme dell'undicesimo capitolo, mentre in primavera saranno disponibili Mega Man Legacy Collection e Mega Man Legacy Collection 2 per Switch.



Il primissimo Mega Man uscì su Nintendo Entertainment System, ovvero il NES, nel 1987, diventando successivamente uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi.