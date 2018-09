La storica PlayStation torna in miniatura con la nuova linea Classic

PlayStation Classic offrirà uno chassis più piccolo del 45% rispetto al modello originale, con i tre tasti Power, Reset e Open che serviranno rispettivamente per l'accesione, il risparmio energetico e la scelta dei giochi da utilizzare, mentre nonostante la presenza di una riproduzione a grandezza naturale del controller che replica il medesimo design dell'epoca, non sarà possibile utilizzare i modelli originali di PSone.



Grazie ai due controller inclusi (che utilizzano un connettore USB), potrete comunque giocare in multiplayer locale nei titoli che supportano tale funzionalità. Una Memory Card virtuale permetterà inoltre di salvare i progressi per i 20 giochi pre-installati, tra cui spiccano Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 e Wild Arms.