8 dicembre 2017 11:31 Tutti i trailer e i video dai The Game Awards Vi siete persi qualcuno dei tantissimi video usciti nel corso della cerimonia dei The Game Awards? Li abbiamo raccolti per voi.

Si è svolta nel corso della notte italiana la cerimonia dei The Game Awards: oltre ai premi, come di consueto, sono stati annunciati nuovi giochi e video di titoli molto attesi da tutti noi videogiocatori. Li abbiamo raccolti in questo articolo, buona visione!

IL TERZO TRAILER DI DEATH STRANDINGHideo Kojima al massimo della sua libertà artistica nel terzo, psichedelico trailer del suo nuovo videogioco.

IL TRAILER DEL MISTERIOSO GIOCO DI FROM SOFTWAREBloodborne 2? Shadow Tower 2? Ogni ipotesi è valida.

SOUL CALIBUR VI - TRAILER D'ANNUNCIONel 2018 arriverà il sesto episodio di Soul Calibur, per PlayStation 4, Xbox One e PC.

BAYONETTA 1 E 2 ARRIVANO SU SWITCHSulla console di Nintendo si potrà giocare l'intera saga creata da Platinum Games.

BAYONETTA 3 - IL TEASER TRAILERIl nuovo episodio di Bayonetta è stato annunciato in esclusiva per Nintendo Switch!

SEA OF THIEVES - IL TRAILER DELLA DATA DI USCITAI pirati di Rare ormeggeranno su Xbox One e PC in primavera.

METRO EXODUS - IL TRAILERUn nuovo trailer torna a far parlare di Metro Exodus, in arrivo su Xbox One, PS4 e PC.

GTFO - TRAILER D'ANNUNCIOQuattro giocatori uniti contro l'ambiente ostile: è il nuovo gioco di 10 Chambers Collective, creatori di Payday.

PLAYER UNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - LA MAPPA DEL DESERTOIl fenomeno del 2017 presenta una nuova mappa su cui farsi malissimo a vicenda.

DREAMS - IL NUOVO TRAILERNel 2018 potremo finalmente giocare al nuovo, folle e psichedelico titolo dei creatori di LittleBigPlanet.