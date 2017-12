Natale in casa Bossari, tutti insieme... "alla console"

A Natale, si sa, è bello fare tanti giochi in famiglia, ma negli ultimi anni ai classici Mercante in Fiera, Tombola, Risiko e Monopoli si sono uniti i giochi di società… digitali!



Daniele Bossari apre la sua casa a Tgcom24 per mostrarci una sessione con PlayLink, la piattaforma di gioco sociale di Sony. Si usano tablet e cellulari per interagire con le esperienze proposte: si va dal quiz al karaoke per giocare in compagnia con grande semplicità, ma non mancano anche esperienze più immersive, costruite su trame complesse da influenzare con le nostre scelte.



Dimmi chi sei! ha monopolizzato il Natale di Daniele e di Filippa: è un modo divertente per prendersi un po’ in giro, attorno al divano, rispondendo a domande sulle persone che giocano… possibilmente in modo sincero! Alcune prove prevedono anche di disegnare sui selfie degli amici, e poi tutti i partecipanti dovranno votare le opere migliori.



Divertente? A giudicare dal video realizzato da Daniele per Mastergame, decisamente sì: sarà pure lui quello che monopolizza il telecomando in casa, ma quando si tratta di videogiochi… beh, indovinate chi vince?