24 maggio 2018 08:53 Minecraft: libri, diamanti e incantamenti La magia permette di creare le migliori attrezzature disponibili in tutto il mondo di Minecraft: scopriamo come funziona

Dopo aver trangugiato pozioni fino allo sfinimento, è il momento di scoprire un’altra faccia della magia nel mondo di Minecraft: l’incantamento! Questa procedura permette di aggiungere proprietà particolari alle attrezzature in nostro possesso.

Prima di tutto, ecco una lista degli ingredienti che ci serviranno durante il processo di incantamento, assieme a delle brevi indicazioni su come reperirli.



- Ossidiana: dopo aver gettato dell’acqua su un blocco di lava, utilizzare un piccone di diamante per estrarre il materiale;

- Diamanti: raccolti con piccone di ferro o superiore, si trovano più facilmente tra i livelli di altitudine compresi tra 1 e 15;

- Canne da zucchero: coltivabili naturalmente, molto comuni vicine ai corsi d’acqua;

- Cuoio: si ottiene abbattendo le mucche;

- Lapislazzuli: raccolti con piccone di ferro o superiore, si trovano al di sotto del valore di profondità 31;

- Assi di legno: ricavate dai comuni blocchi di legno;

- Lingotti di ferro: ottenuti cuocendo i blocchi di ferro grezzo in una fornace.

- BONUS! Punti esperienza: incantare gli oggetti avrà un costo in livelli di esperienza. Occorrerà inoltre essere almeno a pari livello con l’incantamento che si vuole applicare.



Una volta ottenuti i materiali, possiamo passare a raffinarli. Di seguito riporto una galleria contenente tutte le ricette utili per realizzare la propria sala per incantamenti.

Partiamo dal primo dei banchi da lavoro per gli incantamenti: il tavolo per incantesimi. Questo blocco, una volta posizionato, necessita di avere vicino delle librerie: attenzione, perché il tutto funzioni occorre lasciare un blocco non occupato tra gli scaffali e il banco per incantare. Maggiore è il numero di librerie che sono impilate intorno al tavolo, tanto più alto sarà il livello degli incantesimi prodotti: per raggiungere il massimo – 30 – occorrerà posizionare 15 scaffali.