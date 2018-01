31 gennaio 2018 10:02 Minecraft: il cibo Coltivare e cucinare: le basi per la sopravvivenza!

Dopo aver imparato l’importanza della luce in Minecraft, dovrete cominciare a procurarvi da mangiare. Infatti, di fianco alla barra della vita, troverete l’indicatore del nostro livello di fame. Come funziona?

Ogni azione che compiremo (fatta eccezione per il camminare) finirà per affamarci: saltare, correre, scavare… dopo un po’ di tempo passato al lavoro la barra della fame comincerà a svuotarsi. Questo cosa comporta? Fintanto che sarà quasi del tutto piena, la vostra salute si rigenererà automaticamente; arrivata a valori bassi perderete la capacità di correre e, una volta esaurita del tutto, sarà la vostra barra della vita ad assottigliarsi. Come fare quindi a procurarsi da mangiare?

Il modo più semplice è coltivando il grano. Prima di tutto, costruite una zappa, seguendo la ricetta che trovate nell’immagine di sopra. Equipaggiatela e cominciate a tagliare l’erba sopra i blocchi di terra, premendo il tasto sinistro. Con un po’ di pazienza otterrete in questo modo i vostri primi semi di grano: raccoglietene almeno una decina. Fatto questo, dovremo trovare dell’acqua!

Cercate la fonte più vicina al vostro rifugio: può trattarsi di un fiume, un lago, oppure addirittura il mare stesso. Sempre utilizzando la zappa, con il tasto destro del mouse preparate i blocchi di terra più vicini all’acqua (fino a quattro di distanza, in orizzontale, dalla fonte). La terra verrà idratata e diventerà, in un attimo, più scura. Adesso equipaggiate i vostri semi di grano e, sempre con un click del tasto destro del mouse, piantateli in terra. Mettete delle torce intorno al vostro campo perché le piante continuino a crescere anche di notte.

Quando la pianta avrà la forma ed il colore di quella nell’immagine qui sopra, potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro. Con il tasto sinistro del mouse, indipendentemente dall’attrezzo utilizzato, potrete tagliare la pianta e raccogliere del grano. Non dimenticate di piantare, poi, dei nuovi semi! Quando ne avrete almeno tre unità, recatevi al vostro banco da lavoro ed apritelo. Posizionate il vostro raccolto come nell’immagine qui sotto per ottenere del pane.