Minecraft: l'illuminazione

24 gennaio 2018 08:39 Minecraft: lʼilluminazione Stanchi di ritrovarvi zombie e scheletri a infestarvi il giardino? Forse è arrivato il momento di costruire qualche torcia!

Mercoledì scorso abbiamo visto come costruire il nostro primo rifugio, ma oggi è arrivato il momento di capire come renderlo più sicuro. Come già detto, di notte vari tipi di creature più o meno ostili spunteranno nel nostro mondo, rendendo il nostro lavoro assai più pericoloso. Come proteggerci? Per prima cosa avremo bisogno di… luce!

Zombie, scheletri, creeper e chi più ne ha più ne metta; tutte queste creature minacciose hanno un qualcosa in comune: compaiono nelle zone buie. Ogni blocco del nostro mondo ha un valore di illuminazione compreso tra 0 e 15 e viene influenzato dalle fonti di luce su di esso o nelle vicinanze. Per essere certi che nessun mostro venga generato nelle nostre vicinanze, dovremo tenere tutti i blocchi dell’area che vogliamo proteggere ad un valore superiore a 7! Vediamo come ricavare degli oggetti in grado di illuminare con le risorse che abbiamo.

Per prima cosa, utilizziamo il nostro banco da lavoro per creare, con la ricetta mostrata nell’immagine qui sopra, una fornace. Poggiamola nel nostro rifugio e, sempre un click col tasto destro del mouse, accediamo al suo menu. Nei due slot a sinistra potremo inserire il carburante (in basso) e l’oggetto da bruciare o cuocere (in alto).

Cosa possiamo usare per alimentare la fornace? Esistono diversi tipi di carburanti: ecco un piccolo elenco dei più utilizzati, ordinati in base al numero di secondi in cui riusciranno ad alimentare la nostra fornace.



Secchiello di lava: 1000 secondi

Carbone/carbonella: 80 secondi

Blocchi di legna/Assi di legno: 15 secondi

Bastoni/Arboscelli: 5 secondi



Vogliamo creare della carbonella. Prendiamo quindi due blocchi di legna (o altrettante assi di legno) e posizioniamoli nei due slot della fornace. Attendiamo che la lavorazione sia conclusa e prendiamo il prodotto raffinato!