22 febbraio 2018 09:37 Minecraft: i nemici più comuni Ora che abbiamo un buon equipaggiamento è il momento di passare al contrattacco!

La scorsa settimana abbiamo imparato a costruire armi e armature, mentre oggi ci concentreremo sui nemici più comuni che incontrerete nel mondo di Minecraft, per capire come affrontarli.

Non saranno esaminati tutti i nemici disponibili in Minecraft, evitando i mostri che popolano il Nether (un piano alternativo al mondo principale di Minecraft, assai pericoloso) e quelli che infestano le aree più nascoste (templi sottomarini e simili).



RAGNOI ragni sono, di base, creature neutrali. Facilmente riconoscibili al buio, grazie ai brillanti occhi rossi, diventano ostili se incontrati in una zona con illuminazione pari a 11 o inferiore. Fate attenzione: sono in grado di spiccare balzi piuttosto notevoli. All’interno di miniere abbandonate è possibile trovare una loro variante dalla pelle bluastra che, attaccando, infliggerà lo status veleno (che causa la perdita nel tempo di punti vita).



Salute: 16

Danno inflitto (a difficoltà normale): 2

Oggetti ottenuti: corde, utilissime per creare archi!



ZOMBIUn grande classico del cinema horror: gli zombi! Queste creature infestano il mondo di Minecraft, popolando le zone buie. Non sono particolarmente lenti, ma non brillano di intelligenza; evitarli è piuttosto semplice, dato che non sono dotati di attacchi a distanza. La luce del sole li danneggia, bruciandoli.



Salute: 20

Danno inflitto (a difficoltà normale): 3

Oggetti ottenuti: in rarissime occasioni possono lasciare cadere lingotti d’oro, carote o patate.



SCHELETROUn’altra creatura non-morta, più insidiosa del semplice zombi. Anche questi nemici bruceranno al diretto contatto con la luce solare, ma costituiscono un pericolo maggiore per gli equipaggiamenti in loro dotazione. Possono infatti essere trovati con spade oppure, più comunemente, con archi e frecce. La capacità di sparare da lontano li rende più difficili da aggirare: un buon modo per distruggerli in fretta è ricorrere a nostra volta ad armi a distanza, per evitare di subire danni durante l’avvicinamento.



Salute: 20

Danno inflitto (a difficoltà normale): 1-4 (arco), 2 (spada)

Oggetti ottenuti: gli scheletri arcieri possono lasciare a terra fino a due frecce, una volta distrutti.



CREEPERUno dei mostri più iconici di Minecraft e anche uno dei più mortali – almeno finché non impariamo a gestirlo come si deve. I creeper non fanno rumore muovendosi: l’unico suono che potremo sentire sarà quello del loro innesco. Una volta avvicinati entro tre blocchi da noi, cominceranno a lampeggiare per poi esplodere, pochi istanti dopo. Oltre ad infliggere una notevole quantità di danno, distruggeranno anche i blocchi intorno a loro, creando un piccolo cratere. Se riusciremo ad allontanarci di almeno sette blocchi da loro, annulleremo il letale conto alla rovescia. Meglio abbatterli dalla distanza, oppure sfruttare la spinta data dai nostri colpi in mischia per danneggiarli per poi subito allontanarsi dall’area di minaccia.



Salute: 20

Massimo danno inflitto (nota: varia a seconda della distanza e della difficoltà): 49

Oggetti ottenuti: fino a due unità di polvere da sparo, utilissima per produrre dinamite.



STREGAQueste maligne creature non vanno assolutamente sottovalutate! Le streghe di Minecraft utilizzano delle pozioni sia per attaccare che per difendersi. Lanciandole dalla distanza contro al giocatore sono in grado di infliggere fastidiosi e pericolosi status alterati, avvelenandoci, rallentando i nostri movimenti o rendendoci più deboli, avendo a disposizione anche altri composti per curarsi dai danni che infliggeremo loro.



Salute: 26

Oggetti ottenuti: le streghe possono lasciar cadere una grande quantità di materiali molto utili, come la pietra rossa, le bottiglie di vetro o la polvere da sparo.



ENDERMANCreature piuttosto bizzarre, gli Enderman. Si tratta di un mostro neutrale, che non attacca a meno di non essere stato provocato. Il problema è che, per loro, uno sguardo è una provocazione più che sufficiente! Diventeranno infatti ostili se li guarderemo direttamente negli occhi per troppo tempo. Quello che rende tutto più complesso è la loro capacità di teletrasportarsi per lunghe distanze, per cui evitiamo di reagire in maniera troppo impulsiva quando vediamo qualcosa apparire di fronte a noi all’improvviso, se non siamo pronti ad affrontare una dura lotta.



Salute: 40

Danno inflitto (a difficoltà normale): 7

Oggetti ottenuti: gli Enderman possono lasciare a terra una perla d’Ender